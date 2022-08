Una review pubblicata su The Lancet, prodotta con le ricerche sull'uso degli antinfiammatori non steroidei (Fans, come l'ibuprofene) contro il Covid-19 nelle cure domiciliari, che dimostrano tutte l'efficacia di questi farmaci nel ridurre sensibilmente il rischio di una evoluzione della malattia in forma grave, ha scatenato le polemiche su Aifa e ministero della Salute per aver indicato inizialmente, per la cura domiciliare, solo tachipirina e vigile attesa. "Questo non significa che abbiano sbagliato a dettare quelle linee guida - dice in un'intervista a Il fatto Quotidiano Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto per le ricerche farmacologiche Mario Negri -. Semplicemente non potevano fare altrimenti, perché non c'erano ancora evidenze scientifiche a supporto degli antinfiammatori. Non appena ci sono state, hanno rivisto le indicazioni e l'Italia è stato il primo Paese a farlo". Si deve proprio all'Istituto Mario Negri la review, che contiene anche due ricerche svolte dello stesso Istituto, nelle quali si dimostra una riduzione delle ospedalizzazioni, con il trattamento precoce a base di Fans, che oscilla tra l'80 e il 90%. Effetti positivi sono stati rilevati da tutti gli altri studi riassunti, "con risultati - spiega Remuzzi -, che da un punto di vista pratico hanno molto valore".