"I rischi sono reali, l'equilibrio è molto precario: non scommetterei su un Natale normale. Se saremo molto disciplinati in questo mese - prevede Rasi - potremo avere un Natale migliore dell'anno scorso ma non un Natale normale".

Così, su Rai Radio 1, il consulente del generale Figliuolo ed ex direttore dell'Ema, Guido Rasi.

"Nelle scuole sono mancati interventi strutturali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi in entrata e uscita - aggiunge Rasi. Temo che non sia stato fatto nulla di strutturale per le scuole. Il problema è la gestione dei flussi in entrata e uscita. E' importante intervenire non tanto nella classe, ma nel momento in cui si gestiscono i flussi delle persone" conclude.