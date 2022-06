"I contagi sono in risalita, i ricoveri ospedalieri sono in leggero aumento, abbiamo ancora quasi 400 morti a settimana: il consiglio è quello di riflettere, perché non ci sono le condizioni per eliminare l'isolamento domiciliare per i positivi" al coronavirus Sars-CoV-2. Lo ribadisce in un video Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), tornando sull'ipotesi di togliere l'obbligo di quarantena per le persone Covid-positive, avanzata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ne ha parlato come di un traguardo vicino.