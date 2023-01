"Abbiamo già visto in passato che le nuove varianti in poco tempo schizzano in alto. Dobbiamo tenere conto che questa possibilità, come evidenziato bene dall'Ecdc, c'è 'Kraken' con una possibile fiammata di rialzo dei casi". Lo ha dichiarato il virologo dell'università di Milano, Fabrizio Pregliasco, all'Adnkronos Salute.

"Immaginare come ha fatto l'Ecdc di avere più attenzioni nel caso di un aumento dei casi, è la direzione giusta per continuare, anche con una larga diffusione di 'Kraken' in Italia, a convivere con Covid", ha aggiunto.