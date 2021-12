Giorgio Palù, intervenuto come ospite a 'Live in Courmayeur' su Sky Tg24, ha affermato a proposito del vaccino contro il covid per i bambini da 0 a 5 anni: "Le due aziende principali, Pfizer e Moderna, stanno facendo la sperimentazione nei più piccini, credo sarà questione di qualche mese. È verosimile avere i primi dati entro Pasqua, forse l'agenzia statunitense Fda potrebbe esprimersi, ma non sono un divinatore".

Il presidente dell'Aifa ha poi ribadito che occorrerà "attendere gli studi valutativi", dal momento che "in Italia l'incidenza nella popolazione da zero a 11 anni è di 300 casi per 100mila abitanti alla settimana, l'incidenza più alta dell'infezione". E aggiunge: "Ed è alta anche fra zero e 3 anni, poco meno dell'1% dei bambini oggi si ricovera. Prima non era così. La variante Delta è molto più contagiosa e infettiva, prima i bambini non si infettavano, non si ammalavano, non morivano. Oggi non è più così, succede anche tra 0 e 3 anni".