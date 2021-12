“Grande preoccupazione per la cancellazione di numerosi treni a causa del personale in quarantena. Bisogna cambiare le regole: basta quarantene per i contatti con i positivi se si è vaccinati, come Italia Viva chiede da giorni. Non possiamo bloccare il Paese e le infrastrutture”.

Lo scrive in un tweet la deputata di Italia Viva Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti, commentando la notizia del blocco di 79 treni regionali in Liguria apre il personale in quarantena