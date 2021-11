Entro marzo 500 mila persone potrebbero morire in Europa a causa di complicanze dovute al Covid. A lanciare l'allarme è Hans Kluge che, intervistato dalla BBC, sottolinea quanto sia "molto preoccupato" per la nuova ondata di contagi che potrebbe colpire il Vecchio Continente. "Il Covid-19 è diventato ancora una volta la prima causa di mortalità nella nostra regione" ha spiegato il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa e lancia pertanto un appello a vaccinarsi.