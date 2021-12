L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino Novavax in Italia a partire dal 2022. La Commissione Tecnica Scientifica, infatti, ha deciso di proseguire in tal senso dopo la riunione rendendolo così disponibile per gli over 18, come indicato anche dall'Ema.

"Abbiamo un nuovo vaccino, Novavax. È un’ulteriore arma potente, con un'efficacia di oltre l'89% per proteggere dal Covid sintomatico", ha dichiarato Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa.