I posti delle terapie intensive degli ospedali italiani sono occupati al 15 per cento, in crescita di un punto percentuale rispetto a ieri. La soglia critica è fissata al 10 per cento.

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria sono le Regioni dove il livello di occupazione delle terapie intensive è in crescita. Lo rivelano gli ultimi dati Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari.