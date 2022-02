"Con la prossima estate entreremo in uno scenario nuovo: un’immunità diffusa e una circolazione del virusciclica, di tipo parainfluenzale. A quel punto valuteremo come procedere, capiremo se sarà necessario un richiamo di massa o solo parziale. Servirà un’analisi sull’eventuale comparsa di altre varianti, bisognerà capire se si svilupperà un nuovo vaccino riadattato o si andrà su vaccini polivalenti. Credo, però, che la questione vada affrontata a livello globale, in un confronto tra i vari Paesi, l’Oms e le industrie produttrici". Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, oggi su La Stampa.