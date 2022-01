"C'è una chiara riduzione dei contagi, anche se confrontiamo i numeri di questa domenica rispetto alla precedente, ma io esorterei ad avere ancora un po' di prudenza per confermare questo dato". Lo dichiara Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts. Locatelli non esclude però che "possano emergere altre varianti del virus. Per questo esorto alla prudenza e al rispetto nei comportamenti individuali".