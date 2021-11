La curva del Covid è ancora in salita; nelle ultime 24 ore 11.555 casi, 49 morti e tasso di positività al 2%. Il governo pensa a nuove misure. Figliuolo: Avanti con le vaccinazioni. E l'Europa, come riporta Radio 1, è epicentro della quarta ondata. L'Oms avverte: Entro marzo rischiamo altri 500 mila morti se non prenderemo misure urgenti. Ma anche nei Paesi più colpiti dal virus, continuano le proteste.