"Scientificamente non c'è una minaccia imminente per l'Europa" rispetto all'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Cina, poiché le sottovarianti individuate "sono già circolanti in Ue". Lo ha affermato Hans Henri Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nella prima conferenza stampa organizzata nel 2023 per fare il punto sulla situazione epidemiologica nella regione europea. "Dalle informazioni disponibili all'Oms" - ha affermato - "le varianti del virus Sars-CoV-2 circolanti in Cina sono quelle già viste in Europa e altrove".