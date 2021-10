"Sono un sostenitore dei vaccini, ma non penso che l’obbligatorietà sia una buona idea. Si ottengono piccoli vantaggi, ma nel lungo periodo si rischia l’effetto opposto, perché molti diventano ancora più scettici. Non si affronta una pandemia con una singola azione. Il peggio è generare animosità e polarizzazione".

Così, oggi su La Stampa, l'epidemiologo John Ioannidis.

"Vaccinare il 70% della popolazione mondiale? Penso che sia ragionevole, ma non sono certo che possa essere raggiunto. Ci sono troppi ostacoli e c’è ancora la corsa ai vaccini in nazioni ricche dove i tassi di immunizzazione restano bassi. Sono più interessato a una vaccinazione vicina al 100% tra gli anziani e i fragili - sostiene. Sarebbe magnifico se il Covid sparisse - prosegue -, ma è difficile per un virus così diffuso: stimo che ci siano già stati oltre 3 miliardi di contagiati. Genera, inoltre, molti casi asintomatici, per non parlare dei serbatoi animali. Possiamo sperare che diventi endemico ed è probabile che siamo già entrati in questa fase in molte nazioni europee, per esempio in quelle con i tassi di vaccinazione più alti, come Danimarca o Portogallo, e, forse, in Italia, mentre è ragionevole pensare che si apra una stagione difficile nell’Est Europa".