Sono 601 in più, rispetto a ieri, i casi positivi al Covid in Veneto e un decesso. Lo rivela il report regionale aggiornato sui contagi. Per quanto riguarda i casi attualmente positivi sono 18862, mentre si registra un calo sia dei pazienti attualmente positivi in area non critica (-14) sia dei pazienti attualmente positivi in terapia intensiva (-3).