L'aumento dei contagi Covid in Grecia ha portato il governo a introdurre, a partire da sabato, il Green Pass in banche, negozi e uffici pubblici; misura che invece non intacca alimentari, farmacie e parrucchieri. I non vaccinati invece dovranno esibire un test negativo per accedere ai servizi sopra citati e, sul luogo di lavoro, sottoporsi a due test settimanali, a spese proprie (quindi del dipendente in questo caso). Il ministro della Salute, Thanos Plevris, ha ribadito che il Paese non può incorrere in un nuovo lockdown.