"Siamo ancora nella fase della crescita dei contagi, dell’espansione dell’epidemia. Questa crescita però sta rallentando, settimana dopo settimana".

Lo ha detto oggi sul Corriere della Sera il fisico divulgatore scientifico Giorgio Sestili.

"Basta vedere i dati. Un mese fa da una settimana all’altra c’era una crescita del 50%. Poi siamo passati ad un aumento del 25%, arrivando agli ultimi sette giorni del 13%. Stiamo raggiungendo il picco dei contagi, a Natale, circa 30 mila - spiega il fisico. Per le terapie intensive raggiungeremo il picco nel giro di pochi giorni. Lo stesso si può dire per l’evoluzione della curva dei decessi che nell’ultima settimana sono aumentati del 10%, anche qui in misura molto minore rispetto alle settimane precedenti - aggiunge. Posso comunque dire che nel prossimo mese nessuna regione andrà in zona arancione o rossa".