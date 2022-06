Sono 22.104 i nuovi contagi da covid in Italia. Venerdì erano stati 21.554. Le vittime sono 60. Il tasso di positività è all'11,81%, in calo rispetto al 12,67% di venerdì. Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.269 (venerdì erano 89 in meno).