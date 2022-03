Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 35.057 nuovi casi di Covid su 296.246 tamponi e 105 decessi, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è all'11,8%, in aumento dell'1,4% rispetto a sabato. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-6) e quelli nei reparti ordinari (146 in meno).