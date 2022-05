Sono 7.537 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 80.17 tamponi processati. Il tasso di positività scende dal 10,4% al 9,4%. I decessi, invece, sono 62. Calando le terapie intensive (5 pazienti in meno), mentre nei reparti ordinari si contano 47 pazienti in più ieri -114). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.