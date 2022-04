Risalita dei nuovi casi Covid-19 in Italia nel periodo che va dal 20 al 26 aprile che registra di fatto +22,7% rispetto alla settimana scorsa. Lo stima l'ultimo monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe che attesta il passaggio da 353.193 a 433.321. Inoltre, secondo il nuovo report, sono 11 le province con un'incidenza superiore a 1000 casi per 100.000 abitanti, invece in tutte le Regioni emerge un incremento percentuale dei nuovi casi: ovvero dal +2,9% del Piemonte al +44,8% della Basilicata. Crescita sul versante dei tamponi effettuati nella settimana 20-26 aprile: 2.563.195 (+11,7% rispetto alla settimana scorsa).