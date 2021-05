"Vaccinare chi è in vacanza? Sarebbe molto positivo, ma sono consapevole che è complicato".

Lo afferma Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, in un'intervista al quotidiano La Stampa.

"Le faccio un esempio - spiega Garavaglia: faccio la prima dose a Milano, poi vado in vacanza in Liguria. Chi si deve prendere in carico la seconda dose? Lombardia o Liguria? Comunque, ho una fiducia immensa nel generale Figliuolo e spetta a lui l'ultima parola".