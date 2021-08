Attualmente "la terza dose del vaccino anti covid non è necessaria": lo assicura il virologo Massimo Galli ai microfoni di Sky Tg24. "Si dovrebbe fare quello che si sarebbe dovuto fare da tempo se non ci si fosse impastoiati in una visione piuttosto burocratica del problema: la misurazione degli anticorpi", sottolinea il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Sacco, aggiungendo peraltro: "A nove mesi o a un anno dalla vaccinazione andrebbe comunque capito se chi si è vaccinato ha ancora una risposta oppure no. Altrimenti non se ne esce, anche perché tra breve tutto il personale sanitario italiano è posto davanti al problema se fare o no la terza dose alla cieca, visto che i risultati disponibili sono modesti e l'utilità è tutta da discutere".