La pandemia da Covid in Italia non è ancora finita. Così Massimo Galli ai microfoni dell'Adnkronos Salute che ricorda quanto sia indispensabile utilizzare "la mascherina", in particolar modo la Ffp2 tuttora obbligatoria sui mezzi di trasporto. A tal proposito l'ex responsabile di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano ammonisce: "Mi guarderei bene dall'abolirla sui mezzi pubblici in questo momento". "Con la cancellazione di questa misura, infatti, metteremo molte persone fragili nella condizione di esporsi al rischio usando il trasporto pubblico", aggiunge.