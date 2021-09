Ad oggi oltre 42 milioni di italiani hanno ricevuto la doppia dose di vaccino contro il Covid. A riferirlo è il commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo trasmettendo i dati ufficiali sulla campagna contro la pandemia. Inoltre, sottolinea Figliuolo, anche "gli operatori sanitari vanno messi tutti in sicurezza" e per di più "ci sono scorte a sufficienza per somministrare la terza dose a tutti quelli che la vorranno".