"Sarebbe opportuno iniziare a ragionare sull’esigenza di estendere la quarta dose di vaccino anti Covid non solo ai fragili, ma anche agli over 50, così da proteggere la fragilità produttiva del Paese".

Lo ha detto il Segretario Generale della Federazione dei medici di medicina generale, Silvestro Scotti.

"Il secondo booster può essere una strategia 'salva economia' anche per alcune categorie come gli operatori del turismo, attività che in questo periodo può fortemente essere messa in crisi da assenze per contagio, mettendo a rischio la stagione e tutto l’indotto economico che rappresenta parte significativa del nostro Pil" ha aggiunto.