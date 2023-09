“Stiamo rendendo disponibile il vaccino potenziato che si sta dimostrando più efficace per i nuovi ceppi del virus. il vaccino è disponibile negli Stati Uniti già da una settimana dove si è registrato il 7% di aumento nei ricoveri e il 12% di decessi: è importante dotarsi di questo vaccino . I nuovi vaccini sono in grado di sconfiggere le nuove forme di Covid . Il vaccino attualmente disponibile ha ottime possibilità di sconfiggere il ceppo del virus attuale e le sue varianti : dati sperimentali dimostrano che i vaccini aggiornati hanno una buona copertura sulle nuove varianti “, lo ha detto in un’intervista esclusiva a Monica Monica Maggioni a “In mezz’ora “ su Rai Tre , Anthony Fauci, tra i massimi esperti mondiali di malattie infettive, consulente degli ultimi sette presidenti degli Stati Uniti d’America.

“C’è una tendenza generale all’anti scienza e all’anti autorità - ha aggiunto Fauci -. La polarizzazione politica impedisce di basarsi sui dati scientifici. E così le persone attaccano gli scienziati. Negli Stati Uniti io sono stato bersaglio di gruppi estremisti. Viviamo una fase in cui si normalizzano le falsità. Nei decenni i vaccini hanno salvato centinaia di miglia di vite : è antistorico essere contro i vaccini. Io ho una motivazione alle spalle che non mi ha mai abbandonato per tutta la carriera. Sono stato direttore dell’istituto per le malattie infettive per quasi 40 anni. La mia missione, il mio obiettivo sono di proteggere e salvaguardare attraverso la scienza e la sanità pubblica la salute degli americani e indirettamente anche salvaguardare la salute, il benessere e la sicurezza del mondo occupandomi di sanità a livello internazionale. Anche se venivo attaccato ho ritenuto di preservare la mia professionalità adempiendo ai miei doveri nei confronti dei cittadini, non nei confronti di un determinato Presidente o partito politico. Ho ritenuto che fosse mio dovere dissentire ed essere attaccato dal Presidente degli Stati Uniti nell’ espletare mia funzione. Non ho mai pensato neanche un momento di abbandonare”,