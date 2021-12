"Sogno una vacanza senza preoccupazioni. Senza Covid. Una vita senza Covid".

Sono le parole del direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, Andrea Crisanti, all'Adnkronos Salute.

"Non sono mai andato in un Paese tropicale. Vorrei andare là e dimenticare il telefono, i pensieri, proprio tutto. Ma nella contingenza una lezione di canto sarebbe utile" aggiunge, concludendo con una battuta in merito alle polemiche che sono nate sulla canzone 'Sì sì vax', interpretata insieme ai colleghi Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco.