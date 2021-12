Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all'Università di Padova, intervistato da La Stampa ha spiegato come "ci vorrà quasi un anno" per il richiamo dei vaccini "e nel frattempo si creerà un problema dovuto alla scadenza del Green Pass, ridotto giustamente a 9 mesi. Molti andranno in giro con il certificato scaduto".

"I dati israeliani dicono che ripristinerebbe totalmente la vaccinazione, come minimo per sei mesi ma si spera di più", ha poi aggiunto sulla validità della terza dose. "Il contagio cresce, ma la questione più importante è che trovi un equilibrio. L'Inghilterra ci è riuscita, anche se a un livello alto, grazie a vaccino, tracciamento e quarantene efficaci. L'Italia può farcela sui 20-30mila contagi al giorno, anche grazie a certificato, mascherina e distanziamento".