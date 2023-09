Il numero di casi Covid in Italia torna ad aumentare con un incremento settimanale dell'incidenza al 40%. Numeri che sono parecchio sottostimati perché ormai l'isolamento non è più obbligatorio, si fanno meno tamponi e si comunica meno l'esito anche nel caso dei test "fai da te".

Le Regioni con la più alta incidenza sono il Veneto, la Campania, la Lombardia e il Lazio. Di fronte a questo scenario, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso di accelerare sulla campagna vaccinale, sia per proteggere rapidamente i soggetti più fragili sia, al contempo, per far sì che nello stesso giorno si possa ricevere sia il vaccino anti Covid sia l'antinfluenzale. A inizio ottobre dovrebbero, dunque, arrivare i primi vaccini.