"Penso che per i primi tempi solo per le persone fragili, perché anche una malattia leggera come Omicron a una persona molto anziana o fragile può far paura così come un'influenza, magari una volta l'anno, endemizzato il virus, potremmo arrivare a un vaccinazione così come l'antinfluenzale". Lo ha dichiarato Massimo Ciccozzi, responsabile di Statistica medica e epidemiologia molecolare dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, margine di un seminario a Catanzaro sul tema del Covid.