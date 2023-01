"I tamponi ai passeggeri in arrivo in Italia dalla Cina non vanno interrotti il 31 gennaio, ma prolungati almeno fino al 10 febbraio. Questo perché i cinesi si stanno muovendo dopo una lunga chiusura e le partenze e i rientri per il Capodanno lunare sono scaglionati nel tempo. Quando c'è un grande movimento di persone è normale allungare i controlli, abbiamo fatto una cosa buona con i test anti-Covid ai passeggeri, molti Paesi hanno seguito poi l'Italia, non interrompiamoli". Lo ha dichiarato all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma.