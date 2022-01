Per seguire le messe "non è richiesto il Green Pass, ma occorre rispettare accuratamente distanze e igienizzazioni". Così la Cei, Conferenza Episcopale Italiana, aggiorna le misure contro il Covid-19. Quanto alle mascherine "il Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica o Ffp2. Certamente quest'ultima ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata". Per quanto riguarda i ragazzi soggetti a "sorveglianza con testing", non potranno prendere parte al catechismo.