"Il confronto tra la fine di dicembre dello scorso anno e oggi è tutto a favore della situazione attuale. Grazie ai vaccini adesso siamo più liberi".

Lo ha detto l'infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Roberto Cauda.

"Non dobbiamo dimenticare che per il Natale 2020 non si poteva uscire dalla regione di residenza, dal comune, c'era il coprifuoco, cinema, teatri, bar erano chiusi. Ora possiamo fare molte piu' cose di un anno fa" aggiunge e conclude Cauda.