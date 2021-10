"I vaccini sono efficacissimi e estremamente sicuri, hanno evitato una tragedia terribile. Qualcuno è morto per il vaccino? Sì, probabilmente una persona in Nuova Zelanda è morta per miocardite". Lo ha dichiarato il virologo Roberto Burioni a Che tempo che fa su Rai 3. E aggiunge: "Non voglio neanche immaginare cosa sarebbero stati il nostro paese e il mondo intero senza i vaccini. È complicato trovare qualcuno per cui non sia consigliato il vaccino. Per le donne in gravidanza si tende a non somministrarlo nei primi 3 mesi perché potrebbe provocare la febbre. E la febbre, a prescindere da cosa viene provocata, può essere pericolosa nel periodo di formazione degli organi del bambino".