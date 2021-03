"Io credo che l'affronto maggiore alla memoria di Carlo Urbani lo facciano oggi i sanitari che non si vaccinano, che rifiutano la vaccinazione senza motivo". Lo ha detto il virologo Roberto Burioni, intervenuto da remoto a una seduta straordinaria del Consiglio regionale delle Marche, riunito in modalità telematica per commemorare il medico di Castelplanio, che individuò la Sars come nuova patologia e morì dopo esserne stato contagiato 18 anni fa, il 29 marzo 2003, e per celebrare la prima Giornata dei Camici bianchi, istituita lo scorso agosto con legge regionale. Burioni ha ricordato le similitudini tra l'epidemia di Sars che Urbani riuscì a scongiurare e la pandemia attuale da Sars Cov 2 , insistendo sull'importanza del vaccino anti Covid "un miracolo della scienza, un miracolo laico, ottenuto in appena 11 mesi".