Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha delineato il quadro epidemiologico in Italia. In un video messaggio Brusaferro, spiegando il monitoraggio settimanale, ha ravvisato quindi "un incremento dei casi di Covid-19 sotto i 12 anni ed in particolare nella fascia di età tra 6 e 11 anni, mentre tra i 12 e 19 anni c'è una crescita più contenuta dei casi e questo è dovuto anche al numero di vaccinazioni che in questa fascia di popolazione sono state eseguite".