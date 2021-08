La politica non deve interferire nella gestione del Covid. Questo è il pensiero che Matteo Bassetti ha espresso ai microfoni dell'Adnkronos Salute: "Basta politica nella gestione del Covid. Anche avere messo il cappello su alcuni di noida parte di alcuni partiti politici è un errore clamoroso, perché noi siamo gente libera. I politici che hanno voluto mettere il cappello su alcuni medici si devono rendere conto, sia da una parte che dall'altra che la scienza è una materia non democratica. Noi non dobbiamo prendere i voti da nessuno, noi dobbiamo dire alla gente quello che è giusto fare. Noi diciamo una cosa che piace alla scienza, poi se piace a un partito a me non importa. La medicina e la scienza devono essere libere".