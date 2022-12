"Mi preoccupa il capodanno cinese non quello italiano. La situazione italiana non è cambiata. Noi il Covid lo abbiamo messo all'angolo. Però mi preoccupa una bomba biologica, che oggi era prestata da un miliardo e quattrocento milioni di persone potenzialmente contagiabili nei prossimi due mesi da un virus che non trova sulla sua strada nessun tipo di stop. Perché hanno vaccinato poco, un vaccino che funziona molto meno del nostro e, soprattutto, oggi a differenza di tre anni fa dove il focolaio era in una provincia unica, abbiamo un focolaio diffuso su un Paese enorme". Così, a Mattino Cinque su Canale 5, il direttore clinica malattie infettive San Martino di Genova, Matteo Bassetti.