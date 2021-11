Nuove restrizioni per il Trentino Alto Adige, alle prese con un incremento dei contagi da Covid che ha disposto tra le altre l'impiego del coprifuoco alle ore 20. Misure, valide fino al 7 dicembre, che scatteranno per i comuni più a rischio, ovvero "Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, dal 24 novembre al 7 dicembre 2021 compresi". Per di più si applicano "misure aggiuntive, unitamente a quelle già vigenti non incompatibili". Oltre al coprifuoco, sarà obbligatorio indossare la Ffp2 nei negozi.