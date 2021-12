Il 12 per cento dei posti presenti nelle terapie intensive degli ospedali italiani sono occupati. Il nostro Paese ha dunque superato la soglia critica, fissata al 10 per cento. Lo rivela il monitoraggio dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. L’occupazione dei posti in area medica, invece, è al limite massimo previsto, cioè al 15 per cento. Lazio, Piemonte e Veneto sono le Regioni che superano le soglie critiche in entrambi i parametri.