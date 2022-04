Secondo l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento al 16% dell'occupazione nei reparti di "area non critica" da parte di pazienti Covid in Italia, mentre rimane invariato (5%) l'occupazione delle terapie intensive. In quest'ultimo caso solo la Sardegna si attesta al 13%, superando così la soglia di allerta del 10%.

Stando alle stime di Agenas, sono dieci le Regioni che registrano una crescita sul fronte dei ricoveri Covid nei reparti di "area non critica": Abruzzo (al 23%), Basilicata (27%), Emilia Romagna (15%), Friuli Venezia Giulia (12%), Lazio (19%), Lombardia (11%), Molise (17%), Pa di Bolzano (9%), Sicilia (27%) e Valle d'Aosta (10%).