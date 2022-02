"Tutti gli indicatori confermano che la fase esplosiva della pandemia sta finendo. Da almeno due settimane marciamo in questa direzione. Anche il colonnino dei decessi per fortuna contiene cifre meno dolorose. Scontiamo ancora per numero di vittime gli esiti del boom di infezioni di gennaio".

Sono le parole di Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico, oggi sul Corriere della Sera.

"Diciamo che a marzo ci potremmo trovare già in una situazione buona, da qui a settembre andrà tutto bene" aggiunge. Arrivo di una nuova variante? Mi sembra improbabile che il Sars-CoV-2 si ripresenti con un ceppo ancora più diffusivo e capace di sfuggire al vaccino. È improbabile ma non impossibile. Non spaventiamoci".