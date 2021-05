“Dopo la norma siamo stati invitati dal Ministero della Salute, che in questo è stato lungimirante, a firmare un protocollo. Ero contento perché avevamo stabilito cifre e modalità per partire allo stesso modo in tutta Italia. Ma poi neanche a parlarne. Bisogna fare una riflessione sul federalismo sanitario, questa pandemia ce la impone. Mi permetto di andare un po’ oltre il mio ruolo e dico che quello che abbiamo potuto constatare e denunciavamo come Federfarma da tempo, adesso è esploso. Perché nel Lazio sì, e ad esempio in Piemonte no?”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, ospite di ‘Buongiorno’, commentando le diversità organizzative fra Regioni per l’accesso alla vaccinazione nelle farmacie.

“Come andremo a regime vuol dire 200.000 vaccini al giorno. Abbiamo 11.400 farmacie che hanno dato la disponibilità. Voglio essere prudente per non creare false aspettative, anche se poi lo faranno tutte, e diciamo che lo faranno 8.000, questo vuol dire 180-200.000 vaccini al giorno”.

“Dopo il 10 si partirà con la vaccinazione on demand. La persona si potrà recare nella farmacia di fiducia, ovviamente se ne ha diritto, e chiedere di essere vaccinata. Questo sarà determinante nell’ampliare il numero di vaccinazioni. Il cittadino che non ha potuto fare la vaccinazione e che ovviamente è iscritto ai registri vaccinali potrà andare in farmacia e chiedere di essere vaccinato. Il farmacista verificherà nell’ambito delle persone che hanno diritto, lo iscriverà sulla piattaforma e lo prenoterà. Questo faciliterà l’accesso del cittadino alla vaccinazione”.