Il Commissario per l’emerganza Covid Figliuolo dovrà provvedere alla fornitura di mascherine Ffp2 o Ffp3 per le scuole e le università al rientro da scuola. È quanto contenuto nel decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale con le norme per fermare la risalita dei contagi da Covid. Le mascherine verranno date ad alunni e studenti, visto che le finalità citate nel decreto riguardano l’obbligo di mascherine durante le lezioni in presenza (all’articolo 1, commi 2, lettere a-bis del decreto-legge 6 agosto 2021). Lo riporta il Corriere della Sera nella propria edizione online