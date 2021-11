"Non è più tempo delle parole" ma "dell'azione" per combattere e vincere i problemi climatici. Lo ha dichiarato in un video-messaggio la Regina Elisabetta II ai leader della Cop26. I capi di Stato, sottolinea la sovrana, devono "elevarsi oltre la politica spicciola" comportandosi da "veri statisti" per rendere il futuro "più sicuro e stabile".