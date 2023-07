"Partirà a breve la #CommissioneCovid bicamerale d’inchiesta. Ho sempre detto pubblicamente di essere a favore della commissione e, come assoluto sostenitore dei vaccini, spero che finisca sotto la lente della commissione stessa, la gestione "politica" della pandemia e non le polemiche (che ormai hanno stufato) del mondo no vax. Ci sono alcuni punti che devono essere chiariti e a cui, chi ha preso le decisioni politiche dal 2020 al 2022, deve dare una risposta agli italiani. Provo a elencarne alcuni: - la scarsa chiarezza nella scelta dei membri del CTS e dei vari consulenti scientifici. Giova qui ricordare come non vi fosse un virologo o un docente di malattie infettive nel primo CTS. Perché? - L'aver rifiutato nell’agosto del 2020, 10000 dosi gratuite di monoclonali provenienti dagli USA che ci avrebbero fatto molto comodo nella seconda ondata Covid.

Il Dr. Magrini dovrebbe spiegare perché decise di non accettarle -le ingenti somme di denaro pubblico che sono state "investite" nel programma fallimentare sul vaccino italiano (Reythera…lo ricordate?) con una tecnologia che era già vecchia prima ancora di nascere. Chi lo voleva? -l’eccessivo ricorso a lockdown e chiusure ad oltranza, anche quando la situazione epidemiologica e clinica era molto migliorata - due anni consecutivi di chiusura delle scuole con eccessivo ricorso alla DAD e altri stratagemmi fallimentari italici -l’uso obbligatorio e restrittivo delle mascherine, anche in contesti dove era evidente il basso o nullo beneficio -assenza di un piano pandemico influenzale che, anche se tarato su un virus diverso, avrebbe fatto molto comodo al nostro paese, soprattutto nei primi mesi del 2020 Ci sono poi molti altri punti a cui bisognerebbe dare una risposta politica, non per crocifiggere qualcuno, ma semplicemente per evitare di sbagliare nuovamente. Chi ha agito in scienza e coscienza non dovrebbe temere nulla. Se questi saranno i temi della commissione sono sicuro che sarà’ utile per tutti, nessuno escluso". Lo scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.