“Come volevasi dimostrare: il teorema del governatore De Luca – per il quale Sangiuliano era il ministro delle cerimonie e il treno Roma-Pompei era praticamente inutile – è palesemente sbagliato. La sua becera ironia e il suo volgare sarcasmo gli si sono rivoltati contro, mettendo in ridicolo ancora una volta solo sé stesso. Al contrario, la grande intuizione del ministro Sangiuliano – che ringrazio nuovamente per la concreta e fattiva presenza che dedica a tutta la Campania – si è rivelata vincente tanto da convincere le Ferrovie dello Stato a prorogare, autonomamente, il servizio per tutto il 2024.

Un enorme successo, insomma, registrato con il treno Frecciarossa Roma-Pompei che certamente si rinnoverà anno dopo anno perché la bellezza dell’antico e la forte attrazione per le sue massime espressioni non finiranno mai di catalizzare l’interesse di turisti, studiosi e appassionati di tutto il mondo. Evidentemente, il gufo De Luca non ha colpito”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.