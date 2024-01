Quasi un italiano su dieci (9%) acquista regali per l’Epifania approfittando anche dell’inizio della stagione dei saldi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ sugli acquisti per la Festa dell’Epifania. Da qualche anno infatti – sottolinea la Coldiretti – l’appuntamento con la Befana si è diffuso anche tra gli adulti che sfruttano l’occasione per scambiarsi o farsi doni, anche simbolici, spesso approfittando dell’inizio degli sconti.

Con l’Epifania si conclude la stagione dei regali di fine ed inizio anno che rappresenta un business rilevante – conclude la Coldiretti – se si considera che le famiglie italiane hanno scartato sotto l’albero regali di Natale per un valore stimabile in circa 8 miliardi tra grandi e piccini.