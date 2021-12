"#SantoStefano, ore 10 a Milano. 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paeset ". Questo il polemico post su Twitter del primario del San Raffaele Alberto Zangrillo.

In giornata è arrivata la risposta di Selvaggia Lucarelli, sempre via Twitter: "Non capisce che si fa fatica a fare molecolari in Lombardia e quindi si deve andare in farmacia, ma vabbè. La vera domanda però è: cosa suggerisce di fare Zangrillo? Ci dia una linea guida. Fare finta di niente con positivi in casa? Con sintomi? Saltare quarantene? Ci dica".